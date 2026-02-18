Mercialys accroît de près de 4% son résultat net récurrent annuel
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 07:26
La foncière d'immobilier commercial revendique un "recentrage du patrimoine sur des actifs dominants au sein de géographies dynamiques avec des mix locatifs répondant aux attentes des consommateurs, contribuant aux excellentes performances 2025 et aux perspectives favorables".
Mercialys affiche une fréquentation des sites en hausse de 3,9%, soit 300 points de base au-dessus du panel national, ainsi qu'une croissance organique des revenus locatifs de 2,8% appuyée par une réversion en hausse de 2,2%.
Il revendique en outre une hausse de 10,1% de la valeur du patrimoine sur un an, à 3,04 MdsEUR droits inclus, progression provenant de la revalorisation du Shop-Park de Saint-Genis 2 acquis en juin 2025, de restructurations réussies d'actifs et des effets de l'amélioration des indicateurs opérationnels sur la majeure partie des sites.
Son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 23 avril le versement d'un dividende de 1,00 EUR par action, identique à celui de 2024. Le détachement du coupon interviendra le 4 mai ; le dividende étant payé le 6 mai.
Pour 2026, le groupe anticipe un RNR d'au moins 1,29 EUR par action et un dividende d'au moins 1,00 EUR par action. A horizon 2028, Mercialys envisage une croissance annuelle moyenne des loyers entre 5% et 7%, et du RNR entre 2% et 4%, avec une politique de distribution visant un dividende annuel autour de 80% du RNR par action.
