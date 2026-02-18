Les Bourses européennes ouvrent en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont débuté la séance dans le vert mercredi, digérant des résultats d'entreprises, tout en gardant un oeil sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, vers 08H07 GMT, Paris prenait 0,39%, Francfort 0,58% et Milan 0,66%. Londres gagnait 0,35%.

