Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 18/02/2026 à 09:13

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont débuté la séance dans le vert mercredi, digérant des résultats d'entreprises, tout en gardant un oeil sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, vers 08H07 GMT, Paris prenait 0,39%, Francfort 0,58% et Milan 0,66%. Londres gagnait 0,35%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
126,0000 EUR Euronext Paris -0,40%
A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    France: inflation de 0,3% sur un an en janvier, confirme l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:47 

    Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% sur un an en janvier, en net ralentissement après la hausse de 0,8% en décembre, a indiqué mercredi l'Insee, confirmant les chiffres provisoires publiés précédemment. Cette baisse de l'inflation sur un an "s'explique ... Lire la suite

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:44 

    Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus ... Lire la suite

