Mercialys: a réalisé une émission obligataire de 300 ME

(CercleFinance.com) - Mercialys a procédé ce jour au placement avec succès d'une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 ME, d'une maturité de 7 ans et portant un coupon de 4,0% intégrant un spread de 165 pbs.



L'émission a été sursouscrite 7,3 fois, reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la Société.



Cette émission participera aux besoins généraux de Mercialys et lui permettra d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité juillet 2027, d'un montant nominal résiduel de 200 ME et portant un coupon de 4,625%.



Ces opérations contribueront à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de la foncière, qui s'établissait à 3,3 ans à fin juin 2024, et à renforcer sa liquidité.



Mercialys est noté BBB avec perspective stable par Standard & Poor's.





