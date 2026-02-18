Mercialys : 5% vers 11,8E, 10% en 4 séances
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:47
Au-delà de cette triple résistance, Mercialys pourrait s'en aller retracer son zénith des 12,5E du 23 septembre 2024.
Valeurs associées
|11,7200 EUR
|Euronext Paris
|+4,27%
A lire aussi
-
Un homme est porté disparu mercredi après avoir chaviré sur la Loire et l'eau continue de monter dans quatre départements de l'ouest de la France en vigilance rouge, une situation qui risque de s'aggraver avec l'arrivée de la tempête Pedro et de forts coefficients ... Lire la suite
-
Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite
-
Avec seulement +0,3 % sur un an en janvier, l’inflation française est quasiment nulle. Un contraste saisissant avec la flambée de 2022-2023. Reflux de l’énergie, importations moins chères, effet des taux : les raisons d’un net ralentissement.
-
L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer