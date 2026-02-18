 Aller au contenu principal
Mercialys : 5% vers 11,8E, 10% en 4 séances
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:47

Accélération haussière fulgurante après 5% gagnés depuis vendredi (et un plancher de 10,8E): Mercialys gagne 5% vers 11,8E et double ses gains pour retracer son zénith des 11,78E des 11/12 août ou 31 mars 2025.
Au-delà de cette triple résistance, Mercialys pourrait s'en aller retracer son zénith des 12,5E du 23 septembre 2024.

MERCIALYS
11,7200 EUR Euronext Paris +4,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

