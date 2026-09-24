Mercedes veut réduire ses coûts salariaux de 800 millions d'euros en Allemagne

PHOTO D'ARCHIVES : Mercedes présente la technologie moteur de ses modèles AMG haut de gamme dans son usine de Berlin

Mercedes-Benz MBGn.DE prévoit ​de réduire ses coûts salariaux en Allemagne de ​800 millions d'euros, selon ​des informations de ⁠l'hebdomadaire économique WirtschaftsWoche ‌jeudi, citant trois sources proches du dossier.

D'après ​WirtschaftsWoche, ‌le constructeur automobile ⁠envisage notamment l'allongement du temps de travail sans ⁠rémunération ‌supplémentaire, la révision des ⁠primes de ‌fin d'année et ⁠de Noël, ou encore ⁠la suppression ‌des primes exceptionnelles.

Mercedes-Benz n'a ​pas ‌immédiatement répondu à une demande de ​commentaires de Reuters.

WirtschaftsWoche a précisé ⁠que Mercedes avait refusé de commenter les discussions en cours.

(Rédigé par Emanuele Berro, version française Augustin ​Turpin)