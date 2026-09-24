Mercedes veut réduire ses coûts salariaux de 800 millions d'euros en Allemagne

PHOTO D'ARCHIVES : Mercedes présente la technologie moteur de ses modèles AMG haut de gamme dans son usine de Berlin
Mercedes-Benz MBGn.DE prévoit de réduire ses coûts salariaux en Allemagne de 800 millions d'euros, selon des informations de l'hebdomadaire économique WirtschaftsWoche jeudi, citant trois sources proches du dossier.
D'après WirtschaftsWoche, le constructeur automobile envisage notamment l'allongement du temps de travail sans rémunération supplémentaire, la révision des primes de fin d'année et de Noël, ou encore la suppression des primes exceptionnelles.
Mercedes-Benz n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.
WirtschaftsWoche a précisé que Mercedes avait refusé de commenter les discussions en cours.
(Rédigé par Emanuele Berro, version française Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer