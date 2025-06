Mercedes : rechute rapide vers 50,5E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Mercedes effectue une rechute rapide vers 50,5E (plancher des 8 et 23 mai): le titre s'inscrit dans un triangle baissier dont la MM50 constitue l'oblique baissière (vers 52,8E).

Une rechute sur le plancher annuel des 46,6E (du 9 avril) semble très plausible.





Valeurs associées MERCEDES-BENZ GROUP 51,180 EUR XETRA -2,68%