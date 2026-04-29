Mercedes-Le bénéfice chute au T1 avec le ralentissement en Chine et les droits de douane

par Rachel More

Mercedes-Benz MBGn.DE a fait état mercredi d'une forte baisse de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, tout en dépassant les prévisions, alors que le constructeur automobile allemand s'efforce d’enrayer l’érosion de ses marges et de relancer une demande atone sur des marchés clés comme la Chine.

Le groupe a enregistré un Ebit de 1,9 milliard d'euros, en baisse de 17%, mais dépassant les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,6 milliard d'euros dans un consensus compilé par Visible Alpha.

Les constructeurs automobiles allemands comme Mercedes ont été pénalisés par les droits de douane élevés, une demande en berne en Chine et une transition difficile vers les véhicules électriques.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 31,6 milliards d’euros, alors que les analystes tablaient sur 31,8 milliards d’euros.

Le directeur financier Harald Wilhelm a déclaré que l'entreprise était "en bonne voie" pour atteindre son objectif d'Ebit en 2026 "nettement supérieur" au résultat de 5,8 milliards d'euros de l'année dernière.

"La forte demande pour nos nouveaux produits et un carnet de commandes bien rempli nous placent en bonne position pour retrouver une meilleure dynamique au second semestre", a précisé Harald Wilhelm, ajoutant que Mercedes continuerait également de maintenir une discipline stricte en matière de coûts, alors qu’il vise un retour prudent à des marges à deux chiffres, avec un objectif à moyen terme de 8% à 10%.

(Rédigé par Rachel More, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)