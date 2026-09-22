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Mercedes estime que la production allemande n'est pas compétitive, menaçant deux usines
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 11:11
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La production de Mercedes-Benz MBGn.DE en Allemagne n'est pas compétitive au regard des normes internationales, notamment en raison des coûts de main-d'œuvre élevés, a déclaré mardi le constructeur automobile.

Cette annonce du groupe allemand spécialisé dans les voitures haut de gamme intervient après l'avertissement d'un haut dirigeant que deux usines pourraient fermer.

Mercedes-Benz a déclaré dans un communiqué transmis à Reuters souhaiter préserver ses usines et ses emplois en Allemagne, ajoutant avoir besoin, pour y parvenir, "de conditions-cadres qui favorisent la productivité en Allemagne".

Michael Schiebe, directeur de la production chez Mercedes, a déclaré lundi aux salariés réunis dans l’usine historique de Sindelfingen, dans le Land du Bade-Wurtemberg, que des fermetures étaient à craindre si les coûts n’étaient pas réduits.

"Notre objectif clair est de conserver tous nos sites allemands", a déclaré Michael Schiebe, exhortant les employés à un engagement commun en faveur de mesures de réduction des coûts.

"Si nous n’y parvenons pas, nous devrons fermer une usine d’assemblage et une usine de groupes motopropulseurs en Allemagne", a-t-il déclaré, selon des extraits de son discours diffusés par l’entreprise.

Mercedes n’a pas précisé quelles usines étaient menacées.

(Ilona Wissenbach et Rachel More; version française Augustin Turpin)

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