 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercedes-Benz va procéder au rappel de plus de 310 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de non-détection d'une porte ouverte
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercedes-Benz MBGn.DE procède au rappel de 310 667 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de non-détection d'une porte ouverte, a annoncé jeudi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne des modèles tels que les CLA, Classe A, Classe C, CLE, GLA/GLB et GLC, a précisé la NHTSA, ajoutant que les concessionnaires remplaceront gratuitement la serrure de la porte conducteur.

L'incapacité à détecter une porte ouverte, due à la corrosion d’un micro-interrupteur situé dans la serrure de la porte conducteur, pourrait empêcher le frein de stationnement automatique de s’enclencher et entraîner un déplacement intempestif du véhicule, a précisé l’agence.

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
47,360 EUR XETRA +1,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 491,45 +0,99%
SOCIETE GENERALE
81,33 +6,01%
STELLANTIS
5,062 -4,15%
2CRSI
25,32 +6,12%
Pétrole Brent
90,24 -0,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank