Mercedes-Benz va procéder au rappel de plus de 310 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de non-détection d'une porte ouverte

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Mercedes-Benz MBGn.DE procède au rappel de 310 667 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque de non-détection d'une porte ouverte, a annoncé jeudi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Ce rappel concerne des modèles tels que les CLA, Classe A, Classe C, CLE, GLA/GLB et GLC, a précisé la NHTSA, ajoutant que les concessionnaires remplaceront gratuitement la serrure de la porte conducteur.

L'incapacité à détecter une porte ouverte, due à la corrosion d’un micro-interrupteur situé dans la serrure de la porte conducteur, pourrait empêcher le frein de stationnement automatique de s’enclencher et entraîner un déplacement intempestif du véhicule, a précisé l’agence.