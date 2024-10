Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: le titre à la peine après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - L'action Mercedes-Benz Group accuse jeudi l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX à la Bourse de Francfort, pénalisée par une note de Barclays, qui a abaissé sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondération en ligne'.



Peu avant 16h00, le titre recule de 2%, revenant ainsi en direction de ses plus bas annuels, tandis que le DAX cède 0,8%.



Dans une note, Barclays s'inquiète du fait qu'après l'avertissement lancé le mois dernier par le groupe automobile, la perspective d'une marge opérationnelle de 6% dans la division auto puisse constituer une 'nouvelle norme'.



'En tout cas, l'objectif d'une marge de 10% pour 2025/2026 apparaît aujourd'hui hors de portée', estime l'analyste, qui abaisse son objectif de cours en conséquence de 76,5 à 65 euros.



Depuis le début de l'année le titre Mercedes a perdu plus de 10% de sa capitalisation boursière.





