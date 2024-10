Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes-Benz: hausse de 1% des ventes au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Les ventes du troisième trimestre ont atteint 503 600 voitures, soit une hausse de 1% par rapport au trimestre précédent, avec une bonne dynamique aux États-Unis et des ventes stables en Europe.



Le groupe Mercedes-Benz a vendu 594 600 voitures et camionnettes au troisième trimestre .



Les ventes de voitures de tourisme Mercedes-Benz ont continué à augmenter en glissement trimestriel, grâce à une meilleure disponibilité des produits.



Cependant, le ralentissement de la demande, principalement en Asie, a affecté les ventes globales.



Les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont augmenté de 10 % au niveau mondial au troisième trimestre, principalement grâce au marché américain.



' Mercedes-Benz a vendu plus de 500 000 voitures de juillet à septembre, ce qui représente une légère augmentation par rapport au deuxième trimestre et correspond à la période de l'année précédente. Proposer des produits attrayants est le meilleur moyen d'aller de l'avant alors que la demande des consommateurs s'affaiblit sur certains marchés importants ' a déclaré Britta Seeger, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG. Marketing et ventes.





