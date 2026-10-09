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Mercedes-Benz Group se reprend, mais la marge Automobile inquiète
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 14:52

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Mercedes-Benz Group se distingue à la Bourse de Francfort ( 1,79%, à 39,72 euros) après deux séances consécutives de repli qui ont fait perdre au titre 4,10%. Outre quelques achats à bon compte, le titre profite également de l'avis de Jefferies qui reste à l'achat, avec une cible de 52 euros, soit un potentiel de hausse de 31%.

Pourtant, la banque d'investissement américaine estime que le message délivré par la trésorière du groupe lors d'une conférence de pré-clôture est plutôt sombre. Elle a notamment suggéré que la marge de la division Automobile du troisième trimestre pourrait tomber en dessous de la fourchette d'objectifs de 3 à 5%, qui a pourtant été réitérée.

En parallèle, les autres divisions du groupe continuent de performer dans la fourchette visée (Vans) ou dans le haut de celle-ci (Mobility). De son côté, le flux de trésorerie disponible a été qualifié de "faible".

La réalisation des objectifs annuels reste dépendante d'une reprise des ventes en gros au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents, portée notamment par la montée en puissance de nouveaux modèles sur le trimestre. En ce qui concerne le retour aux actionnaires, il devrait se poursuivre, mais sera plus dépendant des cessions d'actifs que des activités opérationnelles.

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