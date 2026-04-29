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Mercedes-Benz Group, les résultat trimestriels en berne
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:43

Mercedes-Benz Group a publié des résultats trimestriels en repli.

Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus du groupe ont fondu de 4,9%, à 31,602 milliards d'euros, tandis que l'Ebit a reculé de 16,8%, à 1,904 milliard d'euros, et le bénéfice net est passé de 1,731 à 1,433 milliard d'euros (-17,2%). De son côté, le bénéfice par action a reculé de de 14,4%, à 1,49 euro par titre.

Au niveau des objectifs annuels, malgré une baisse des résultats au premier trimestre, tous ont été confirmés. Le groupe table sur un chiffre d'affaires au niveau de celui de l'année précédente, tandis que l'Ebit devrait être "significativement supérieur à l'an dernier".

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