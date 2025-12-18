Mercedes-Benz en discussions pour céder Athlon à Arval
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:30
Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules, contre l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD, et renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe.
La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Sa finalisation est attendue courant 2026, après les autorisations réglementaires.
Valeurs associées
|59,5300 EUR
|XETRA
|-0,92%
