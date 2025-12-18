 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercedes-Benz en discussions pour céder Athlon à Arval
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 16:30

Arval, filiale de BNP Paribas, a indiqué être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group en vue de lui racheter Athlon, une transaction qui donnerait naissance au co-leader européen de la location longue durée (LLD) de véhicules.

Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules, contre l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD, et renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe.

La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Sa finalisation est attendue courant 2026, après les autorisations réglementaires.

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
59,5300 EUR XETRA -0,92%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank