Mercedes-Benz: baisse de 17,2% du bénéfice au premier trimestre, plombé par la chute des ventes en Chine

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Le fabricant de véhicules haut de gamme Mercedes-Benz a vu son bénéfice net diminuer de 17,2% au premier trimestre 2026, marqué notamment par une forte baisse des livraisons de voitures en Chine, a-t-il annoncé mercredi.

De janvier à mars, le bénéfice net de Mercedes-Benz s'est établi à 1,43 milliard d'euros selon un communiqué, une baisse légèrement inférieure à celle anticipée par les analystes de la plateforme Factset, qui tablaient sur un montant de 1,31 milliard d'euros.

Son EBIT, ou bénéfice opérationnel, a lui aussi reculé sur les trois premiers mois de l'année de près de 17% à 1,9 milliard d'euros, tout comme son chiffre d'affaires en baisse de 4,9% à 31,6 milliards d'euros.

Malgré ces indicateurs dans le rouge, Mercedes-Benz a indiqué dans son communiqué qu'il confirmait ses prévisions pour l'année en cours, avec "un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année précédente et un EBIT nettement supérieur".

Il a toutefois précisé qu'il continuait "à surveiller de près la situation géopolitique, incluant le conflit au Moyen-Orient et son impact potentiel sur le moral des consommateurs".

Au premier trimestre, la marge opérationnelle du segment voitures particulières, chiffre clé de la rentabilité essentielle pour un constructeur de véhicules haut de gamme, a continué à se dégrader, passant de 7,3% au 1T 2025 à 4,1% au 1T 2026.

Pour 2026, Mercedes-Benz vise une fourchette historiquement basse comprise entre 3 et 5%, à des niveaux comparables à ceux enregistrés chez son concurrent Volkswagen, qui vend des voitures beaucoup moins chères.

En Chine, les livraisons de voitures ont plongé au premier trimestre de 27% à 111.600 unités, une chute que Mercedes attribue, au-delà de la pression sur les prix exercée par les groupes locaux, au "retrait programmé de plusieurs modèles en amont des renouvellements de gamme à venir, notamment dans le segment d'entrée de gamme".

Pour tenter de renouer avec la croissance, Mercedes-Benz revendique "le plan de lancement le plus ambitieux jamais conçu" par le groupe, avec "plus de 40 nouveaux modèles entre 2025 et 2027".

Contrairement au marché chinois, les Etats-Unis ont tiré la croissance de l'entreprise avec un bond de 20% des ventes.

Les ventes de voitures électriques ont progressé au premier trimestre de 11%, portées par les livraisons en Europe et en Allemagne.