Mercedes-Benz: AlphaValue maintient son conseil mais réduit ses prévisions de BPA
23/10/2025
Le courtier actualise toutefois ses prévisions, notamment sur 2025 et 2026. L'analyste estime en effet que la faiblesse des livraisons du T3 et des ventes en Chine justifie une baisse de l'estimation de chiffre d'affaires 2025 de 2,5% à 134,6 MdEUR, et un EBIT 2025 réduit de 15% à 7,3 MdEUR ; la note évoque aussi des vents contraires liés aux droits de douane.
Le bureau d'études met ainsi à jour ses BPA à 5,59 euros pour 2025 (contre 6,56 euros ; -14,8%) et 7,50 euros pour 2026 (contre 7,66 euros ; -2,13%).
Valeurs associées
|53,410 EUR
|XETRA
|+0,85%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2025.
