Mercedes-Bénéfice en hausse au T2, signale des difficultés en Chine

Le constructeur allemand Mercedes-Benz MBGn.DE a fait état mardi d'une hausse de 22% sur un an de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, porté par les mesures de réduction des coûts, mais le groupe a signalé une faiblesse de son activité automobile principale, toujours en proie à des difficultés en Chine.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est établi à 1,5 milliard d'euros, un chiffre légèrement inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,6 milliard selon un consensus Visible Alpha.

Mercedes s'attend désormais à ce que les ventes de voitures et le chiffre d'affaires 2026 soient légèrement inférieurs à l'année dernière, alors que le groupe anticipait auparavant une stagnation.

Les résultats du constructeur pour avril-juin ont été soutenus par les solides performances des divisions "services financiers" et "utilitaires légers". Ils ont également bénéficié d’une plus-value de 131 millions d’euros liée à la cession prévue de sa filiale de leasing Athlon.

"Malgré un environnement de marché exigeant, nous sommes restés sur la bonne voie au deuxième trimestre tout en poursuivant notre programme de lancement de produits", a déclaré le président du directoire Ola Kaellenius, s'engageant à mettre en œuvre de nouvelles mesures de réduction des coûts au second semestre.

À l'instar de ses concurrents Volkswagen VOWG_p.DE et BMW

BMWG.DE , Mercedes s'efforce d'améliorer sa structure de coûts alors que les droits de douane augmentent, que la concurrence chinoise s'intensifie et que les sites de production allemands sont sous pression.

Le groupe a indiqué que des mesures de maîtrise des coûts avaient soutenu les résultats du deuxième trimestre, grâce notamment à une réduction des dépenses administratives et de R&D.

(Rédigé par Rachel More ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)