 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercedes-Baisse des ventes au T1, "année de transition" en Chine
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 11:31

Mercedes-Benz MBGn.DE a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède à une refonte de sa gamme dans ce pays.

Les ventes trimestrielles ont reculé de 6% sur un an pour s'établir à 419.400 véhicules, selon un communiqué de Mercedes.

La hausse des volumes de ventes de 7% en Europe et 20% aux États-Unis n'a pas suffi à compenser un plongeon de 27% en Chine.

Mercedes et son concurrent sur le marché haut de gamme BMW

BMWG.DE sont confrontés à une guerre des prix acharnée avec les marques locales en Chine, le plus grand marché automobile mondial.

Le groupe a déclaré que 2026 serait une "année de transition" pour la marque en Chine, le recul étant en partie dû à la suppression progressive de modèles de son segment d'entrée de gamme avant le lancement de nouveautés.

(Rachel More et Amir Orusov, version française Augustin Turpin)

Valeurs associées

BMW
81,420 EUR XETRA -1,21%
MERCEDES-BENZ GROUP
53,110 EUR XETRA -2,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank