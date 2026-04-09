Mercedes-Baisse des ventes au T1, "année de transition" en Chine

Mercedes-Benz MBGn.DE a fait état jeudi d'une nouvelle baisse des ventes de son activité principale de ventes de voitures particulières au premier trimestre, le constructeur automobile allemand ayant perdu du terrain sur un marché chinois difficile alors qu’il procède à une refonte de sa gamme dans ce pays.

Les ventes trimestrielles ont reculé de 6% sur un an pour s'établir à 419.400 véhicules, selon un communiqué de Mercedes.

La hausse des volumes de ventes de 7% en Europe et 20% aux États-Unis n'a pas suffi à compenser un plongeon de 27% en Chine.

Mercedes et son concurrent sur le marché haut de gamme BMW

BMWG.DE sont confrontés à une guerre des prix acharnée avec les marques locales en Chine, le plus grand marché automobile mondial.

Le groupe a déclaré que 2026 serait une "année de transition" pour la marque en Chine, le recul étant en partie dû à la suppression progressive de modèles de son segment d'entrée de gamme avant le lancement de nouveautés.

(Rachel More et Amir Orusov, version française Augustin Turpin)