Mer de Chine-USA, Japon et Australie procèdent à des manoeuvres navales

TOKYO, 20 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis, le Japon et l'Australie ont procédé lundi à des manoeuvres navales en mer de Chine méridionale, annonce la septième flotte américaine. Il s'agissait de leur cinquième opération conjointe de l'année dans ce secteur, précise-t-elle dans un communiqué diffusé mardi. Les Etats-Unis et leurs alliés multiplient les appels en faveur de la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, face aux revendications territoriales de Pékin. (Chang-Ran Kim, version française Jean-Philippe Lefief)

