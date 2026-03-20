Méningite B: transmission et vaccins disponibles

Un vaccin contre la méningite lors d'une campagne de vaccination à Rennes, le 3 mars 2025 ( AFP / Damien MEYER )

Plusieurs vaccins protègent contre certaines formes de méningite, dont deux ciblent spécifiquement les infections invasives à méningocoque de groupe B, responsables d'une épidémie qui a fait deux morts dans le sud-est de l'Angleterre.

La méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges (fines membranes entourant le cerveau) causée par plusieurs types de virus, de bactéries et de champignons.

Plus rare que la méningite virale, "la méningite bactérienne constitue la forme la plus dangereuse de la maladie et peut entraîner la mort en 24 heures, sans prise en charge rapide", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Environ 20% des personnes qui contractent une méningite bactérienne développent des complications à long terme, notamment des handicaps durables, comme la surdité.

Méningite à méningocoques

La méningite à méningocoques (autre nom de la bactérie Neisseria meningitidis) est une forme de méningite bactérienne.

Elle se transmet facilement par les sécrétions respiratoires ou la salive --toux, postillons, éternuements, baisers--, via des contacts rapprochés et prolongés.

Elle tend à se propager de manière épidémique, les jeunes étant les plus à risque. En Angleterre, on recensait 29 cas vendredi. En France, un cas d'une personne de retour de la région de Canterbury où s'est déclarée l'épidémie, a été hospitalisée.

Sensibilité à la lumière, maux de tête violents, fièvre, vomissements, raideur de la nuque et altération de l'état mental sont notamment des signes qui peuvent alerter.

Le taux de mortalité par une méningite bactérienne est de 10%, selon l'Institut Pasteur.

La plupart des cas et des décès dus à la méningite pourraient cependant être évités par la vaccination, souligne l'OMS.

Il existe différents types de méningite (ou sérogroupes), identifiés par des lettres A, C, W et Y. Les décès survenus en Angleterre sont dûs à la méningite dite B.

Vaccination contre la méningite B

Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais pas les générations nées avant cette date.

En France, ce vaccin a été recommandé chez les nourrissons dès 2022 et il est obligatoire depuis le 1er janvier 2025.

La Haute autorité de santé (HAS) prône également depuis mars 2025 un rattrapage transitoire chez les enfants entre 2 et 5 ans ne l'ayant jamais reçu.

Chez les adolescents, elle ne l'a pas recommandé mais a souhaité qu'il soit remboursé à tous les 15-24 ans qui souhaitent le recevoir.

Les vaccins disponibles

Le vaccin Bexsero du laboratoire britannique GSK est destiné à protéger dès l'âge de 2 mois contre l’infection invasive due au méningocoque B.

Autorisé en Europe depuis début 2013, Bexsero est fabriqué notamment sur son site de production à Rosia, en Italie.

GSK estime la couverture vaccinale en France avec Bexsero autour de de 90% chez les 0-2 ans, entre 60 et 70% chez les 2-4 ans et autour de 3% chez les 15-24 ans.

L'autre vaccin indiqué contre les souches B du méningocoque, le Trumenba, du laboratoire américain Pfizer , dispose quant à lui d'une autorisation pour les plus de 10 ans.

Il est fabriqué sur son site de Puurs en Belgique.

En France, Trumenba s'adresse aussi aux 15 à 24 ans. Tout comme le vaccin Bexsero, il est remboursé à 65% par l’Assurance maladie.

Traitement antibiotique

Dans tous les cas d’infections à méningocoques, un traitement antibiotique préventif, éventuellement complété par une vaccination, est préconisé pour l’entourage proche du malade.

Sur le campus de l’université du Kent, les autorités sanitaires britanniques ont ainsi distribué plus de 9.000 doses d’antibiotiques et vacciné 2 360 étudiants, ciblant également toute personne ayant fréquenté la discothèque Club Chemistry à Canterbury, où la majorité des cas a été recensée.