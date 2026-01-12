Menaces sur la Fed, ruée vers l'or
La prudence domine chez les investisseurs en ce début de semaine. L'administration Trump menace d'engager des poursuites pénales à l'encontre de Jerome Powell au sujet des rénovations du siège de la Réserve fédérale. Ces inquiétudes autour de l'indépendance de la Fed pèsent sur le dollar et profitent aux métaux précieux : l'or a inscrit un nouveau record à 4600,33 dollars l'once, tandis que l'argent a également atteint un sommet historique à 84,609 dollars l'once.
Les tensions géopolitiques demeurent par ailleurs une source majeure de préoccupation. Après le Venezuela et le Groenland, l'Iran s'impose au centre de l'actualité internationale. Face à la répression en cours dans le pays, Washington n'exclut pas des options militaires. Après une hausse de plus de 3% la semaine dernière, les cours du pétrole marquent le pas ce lundi : le Brent cède 0,99% et le WTI 1,07%.
Outre-Atlantique, les investisseurs se préparent au coup d'envoi de la saison des résultats avec les grandes banques américaines. JPMorgan Chase ouvrira le bal, avant Bank of America, Citigroup et Wells Fargo mercredi. Les publications de Goldman Sachs et de Morgan Stanley sont attendues jeudi.
Sur le front macroéconomique, l'inflation américaine du mois de décembre sera publiée demain.
Abivax s'envole, Capgemini lanterne rouge
Dans ce contexte, Abivax s'envole de plus de 23% à 121,80 euros, porté par des rumeurs d'acquisition par Eli Lilly pour un montant de 15 milliards de dollars. À Amsterdam, l'équipementier BE Semiconductor gagne 8,34%, profitant de l'essor de l'intelligence artificielle.
À l'inverse, les valeurs des services informatiques sont sous pression dans le sillage d'une note défavorable de Morgan Stanley, qui a dégradé plusieurs sociétés du secteur. Capgemini recule ainsi de 4,08% à 121,80 euros et affiche la plus forte baisse de l'indice phare parisien. À Zurich, SoftwareOne chute encore plus lourdement (-9,63%).
De son côté, Exosens progresse de 4,78% à 79,20 euros après avoir annoncé la signature d'un contrat portant sur ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec Actinblack, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme fournisseur de confiance auprès des forces spéciales.
Sur le marché des changes, l'euro gagne 0,59% face au dollar, à 1,1692.
