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Memscap - Visioconférence actionnaires et investisseurs - Mardi 1er septembre 2026 - 10h00
information fournie par Boursorama CP 26/08/2026 à 07:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), tiendra une visioconférence le mardi 1er septembre à 10h00 afin de commenter les résultats du 1er semestre 2026 du Groupe.

(Les résultats du 1er semestre 2026 du Groupe MEMSCAP seront publiés le lundi 31 août 2026 après bourse.)

Monsieur Jean Michel Karam, Président Directeur Général de MEMSCAP, répondra à cette occasion aux questions des actionnaires de MEMSCAP et des investisseurs intéressés par l’activité du Groupe.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/euroland-corporate/memscap-webinaire-actionnaires-resultats-semestriels-2026?s=701e1f86-2cf5-4796-83bc-64bc4f0a81d8

Vous pouvez adresser en amont vos questions à https://memscap.com/fr/visio/

MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris
(Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

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