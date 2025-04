Memscap : Très bonne reprise du secteur aéronautique au T1

Publication du T1 2025

Memscap a publié hier un chiffre d'affaires du premier trimestre en repli de -18,9 % à 3,1 M€, en deçà de nos attentes. L’activité Aéronautique montre une reprise encourageante en séquentiel, tandis que le segment Médical peine à retrouver une dynamique positive. Le taux de marge brute s’améliore à 41,1 % (+110 pb), mais l’EBE ajusté recule à 0,5 M€ contre 0,8 M€ un an plus tôt, soit une marge de 16,2 % (vs 21,6 % en T1 2024).

Malgré un contexte sectoriel toujours instable, Memscap maintient ses ambitions de croissance rentable à moyen terme.

Une activité recentrée sur l’aéronautique

Le chiffre d’affaires du trimestre ressort à 3,1 M€, en baisse de -18,9 % sur un an. L’activité Aéronautique, qui représente désormais 78,5 % du mix, enregistre une forte reprise séquentielle (+41,3 % vs T4 2024) pour atteindre 2,4 M€, en recul de -3,8% y/y. En revanche, l’activité Médicale accuse un net repli à 0,3 M€ (contre 0,9 M€ au T1 2024), pénalisée par la mise en conformité réglementaire d’un client majeur, illustrant les difficultés persistantes de redémarrage du segment. Le pôle Communications optiques, plus marginal, affiche une progression de +10,6 % à 0,3 M€.

Perspectives & estimations

Memscap reste confiant quant à sa capacité à atteindre les objectifs de croissance rentable de son plan stratégique 4C à horizon 2026. La récente validation technique de son programme de contrôle moteur, couplée à une visibilité des commandes en aéronautique pour 2025, constitue un signal positif pour une accélération attendue des revenus dans ce segment.

Concernant la suite de l’exercice 2025, les perspectives s’annoncent plus favorables selon le management, soutenues par 1/ un carnet de commandes solide sur le segment aéronautique et 2/ la validation d’étapes clés liées au développement et l’approvisionnement de modules de pression pour le contrôle moteur.

Dans un environnement où la dynamique a été temporairement pénalisée par certains clients en 2024, nous estimons que le groupe dispose des leviers pour retrouver rapidement des niveaux de croissance et de rentabilité plus soutenus.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 7,4 € (upside +114%).