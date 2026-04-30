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Memscap - Résultats du 1er trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 07:30

CROISSANCE DYNAMIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL DE 6,2% ET DE 12,6% A TAUX DE CHANGE CONSTANT A 3 299 KEUR

TRES FORTE PROGRESSION DE 95% DES ACTIVITES COMMUNICATIONS OPTIQUES, SOUTENUES PAR LES INVESTISSEMENTS DATA CENTERS ET HPC (HIGH-PERFORMANCE COMPUTING)

IMPACT DU CHANGE SUR LA MARGE ET LE RESULTAT FINANCIER

EBITDA AJUSTE TRIMESTRIEL DE 307 KEUR (9,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

BENEFICE NET TRIMESTRIEL DE 114 KEUR (3,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

DEVELOPPEMENT CONTINU DES ACTIVITES STRATEGIQUES « CONTROLE MOTEUR » ET « SYSTEMES FLUIDIQUES », GISEMENTS IMPORTANTS DE LA CROISSANCE FUTURE

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – JEUDI 30 AVRIL A 11H00

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,755 EUR Euronext Paris -10,11%

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