Memscap - Résultats du 1er trimestre 2026

CROISSANCE DYNAMIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL DE 6,2% ET DE 12,6% A TAUX DE CHANGE CONSTANT A 3 299 KEUR
TRES FORTE PROGRESSION DE 95% DES ACTIVITES COMMUNICATIONS OPTIQUES, SOUTENUES PAR LES INVESTISSEMENTS DATA CENTERS ET HPC (HIGH-PERFORMANCE COMPUTING)
IMPACT DU CHANGE SUR LA MARGE ET LE RESULTAT FINANCIER
EBITDA AJUSTE TRIMESTRIEL DE 307 KEUR (9,3% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
BENEFICE NET TRIMESTRIEL DE 114 KEUR (3,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
DEVELOPPEMENT CONTINU DES ACTIVITES STRATEGIQUES « CONTROLE MOTEUR » ET « SYSTEMES FLUIDIQUES », GISEMENTS IMPORTANTS DE LA CROISSANCE FUTURE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS – JEUDI 30 AVRIL A 11H00
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