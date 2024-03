Memscap : Résultats conformes / Plan 4C en ordre de marche

Publication des résultats annuels 2023

Après avoir publié une croissance spectaculaire au titre de son exercice 2023 (+50,7%), Memscap poursuit l’amélioration de son profil de rentabilité et communique sur des résultats en hausse sensible. L’EBITDA ressort en progression de 2,3x à 3,3 M€ soit une marge de 23,2% (+7,9 pts) tandis que le résultat opérationnel progresse à 2,5 M€ (vs 0,2 M€ en 2022). La cession de l’usine américaine fin 2022 ainsi que l’environnement toujours structurellement porteur, tiré notamment par une demande élevée ont comme prévu joué favorablement sur la marge. Après une année 2023 confirmant la nouvelle dynamique de Memscap , le management avance confiant dans la réalisation de son plan 4C (TCAM de +20% d’ici à 2026).

Et maintenant ?

Après un exercice de bonne facture, l’optimisme et les ambitions affichées par Memscap ne faiblissent pas. Le groupe anticipe ainsi une croissance annuelle moyenne de 20% d’ici 2026 ainsi que des niveaux de rentabilité élevés. De notre côté, cette publication vient confirmer une nouvelle fois notre opinion positive. Alors que le titre a connu un fort rerating en 2023 à l’issue de sa recovery (+ 185% sur 12 mois), nous pensons que la valeur devrait rester bien orientée alors qu’elle dispose de fondamentaux solides, de marchés toujours très porteurs et d’une excellente visibilité sur son activité à la faveur de ses contrats long-terme.

Recommandation

Suite à cette publication d’excellente facture, Memscap démontre une nouvelle fois son changement opérationnel et l’excellente dynamique actuelle. Un an après notre initiation, c’est un Groupe nouveau qui évolue en bourse et se prépare à accélérer. La mise à jour de notre modèle (DCF + comps ) et des perspectives à moyen terme font ressortir un OC de 10,50 € (vs 8,10 €). Notre recommandation reste à l’Achat.