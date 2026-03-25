Memscap - Résultats annuels 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 DE 11 987 K€
EBITDA AJUSTE 2025 DE 1 583 K€
(13,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
BENEFICE NET 2025 DE 894 K€
(7,5% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
LIQUIDITES DISPONIBLES DE 6 037 K€ AU 31 DECEMBRE 2025, AUCUN ENDETTEMENT FINANCIER BANCAIRE
CAPITAUX PROPRES DU GROUPE A 19 039 K€, EN PROGRESSION DE 4,2% COMPARE A L’EXERCICE PRECEDENT
MONTEE EN PUISSANCE DES PROGRAMMES « CONTRÔLE MOTEUR » ET « SYSTEMES FLUIDIQUES »
PERSPECTIVES SOLIDES AVEC DES RELAIS DE CROISSANCE BASEES SUR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE
PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN 1ER DIVIDENDE DE 0,066 € / ACTION
(MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE DE 501 K€)
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