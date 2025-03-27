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Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Memscap - Résultats annuels 2024
information fournie par Boursorama CP 27/03/2025 à 18:30

RESULTATS ANNUELS 2024 :

CONFIRMATION DU MODELE DE RENTABILITE PERENNE MALGRE UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE

EBITDA AJUSTE 2024 DE 2 148 KEUR (17,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

BENEFICE NET 2024 DE 1 374 KEUR (10,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

CAPITAUX PROPRES DU GROUPE A 18 270 MILLIERS D’EUROS, EN PROGRESSION DE 3,4% COMPARE A L’EXERCICE PRECEDENT

FORTE VISIBILITE ET CARNET DE COMMANDES SOLIDE EN AERONAUTIQUE POUR 2025

VALIDATION DES TESTS TECHNIQUES ET ETAPES MAJEURES DU PROGRAMME "CONTROLE MOTEUR" CONFORTANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE DU PLAN 4C 2026

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - LUNDI 31 MARS A 12H00

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