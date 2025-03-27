Memscap - Résultats annuels 2024

RESULTATS ANNUELS 2024 :
CONFIRMATION DU MODELE DE RENTABILITE PERENNE MALGRE UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE
EBITDA AJUSTE 2024 DE 2 148 KEUR (17,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
BENEFICE NET 2024 DE 1 374 KEUR (10,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
CAPITAUX PROPRES DU GROUPE A 18 270 MILLIERS D’EUROS, EN PROGRESSION DE 3,4% COMPARE A L’EXERCICE PRECEDENT
FORTE VISIBILITE ET CARNET DE COMMANDES SOLIDE EN AERONAUTIQUE POUR 2025
VALIDATION DES TESTS TECHNIQUES ET ETAPES MAJEURES DU PROGRAMME "CONTROLE MOTEUR" CONFORTANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE DU PLAN 4C 2026
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - LUNDI 31 MARS A 12H00
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer