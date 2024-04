Memscap : Memscap : Toujours bien orienté !

Publication du chiffre d’affaires T1

Quelques semaines après avoir communiqué sur des résultats en nette amélioration, Memscap maintient sa trajectoire et publie un 5 ème trimestre consécutif de croissance. Si l’activité demeure bien orientée, la croissance est freinée par la volatilité des revenus de Communications Optiques (-38% à 0,3 M€) et affiche une progression de +4,5% à 3,8 M€. L’EBITDA progresse de 11,4% à 0,8 M€ traduisant une hausse de 140 bps de la marge à 21,6%. Après 3 premiers mois robustes, le management réaffirme les objectifs de son plan 4C (TCAM de +20% de CA entre 2022 et 2026) à la faveur de la solidité de son modèle.

Perspectives

Profitant de ce début d’année solide, le management se montre confiant et réaffirme les objectifs de son plan 4C, à savoir un taux de croissance annuel moyen de +20% de son CA entre 2022 et 2026. A la suite de ce premier trimestre, nous comprenons que l’excellente dynamique observée sur les moteurs de la croissance du Groupe (Aéronautique et le Médical) devrait permettre de mitiger la volatilité des Communications Optiques et confirme la solidité du modèle.

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation et des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort à 10,50€. Nous réitérons notre recommandation à l’Achat