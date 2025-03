Memscap: le titre surnage grâce à son carnet de commandes information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 16:24









(CercleFinance.com) - Memscap a fait état hier soir de résultats en baisse au titre de l'exercice 2024, mais la solidité de son carnet de commandes dans l'aéronautique semblait quelque peu rassurer les investisseurs.



Le fabricant de capteurs de pression de haute précision indique que son bénéfice opérationnel s'est établi à 1,17 million d'euros l'an dernier (soit 9,3% du chiffre d'affaires) contre 2,48 millions d'euros (17,6% du C.A.) en 2023.



L'ensemble consolidé présente ainsi un bénéfice net de 1,37 million d'euros (10,9% du chiffre d'affaires) sur l'exercice 2024 contre un bénéfice net de 2,14 million d'euros (15,2% du chiffre d'affaires) pour 2023.



Déjà publié, le chiffre d'affaires a diminué de 10% pour ressortir à 12,66 millions d'euros, à comparer avec 14 millions d'euros un an plus tôt.



Dans un communiqué, Memscap explique que ses activités se sont inscrites dans un environnement sectoriel dégradé, l'industrie de l'aéronautique faisant notamment face à des tensions significatives au sein des chaines d'approvisionnement



Ces soucis n'empêchent pas le groupe de dispose d'une 'forte visibilité' dans le domaine pour l'année 2025, avec un carnet de commandes décrit comme 'solide'.



'Nous estimons que dans un marché où la dynamique a été affaibli par certains clients en 2024, le groupe pourrait retrouver des niveaux de croissance et de rentabilité plus importants rapidement', réagissent les analystes d'Euroland dans une note.



La société de Bourse réitère ainsi sa recommandation d'achat ainsi que son objectif de cours de 7,4 euros, soit un potentiel haussier de 103%.



Le titre grignotait 0,1% suite à cette publication vendredi, dans un marché parisien en baisse de 1,1%, donnant une capitalisation boursière de 32,3 millions d'euros.





