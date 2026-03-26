Memscap dévoile des résultats annuels mitigés
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:09
De son côté, la marge brute s'est affaissée de 1,27%, à 4,958 MEUR, mais le taux de marge brute annuel a augmenté en passant de 39,7 à 41,4% du chiffre d'affaires consolidé. Le résultat opérationnel a fondu de 14,59%, à 1,001 MEUR, tandis que le bénéfice net de l'ensemble consolidé est passé de 1,374 MEUR à 894 000 EUR.
Memscap proposera le versement d'un dividende de 0,066 EUR par action.
Dans ses commentaires, la société estime que les performances de l'exercice confirment son projet axé sur une croissance rentable. L'activité aéronautique devient le moteur clé de la performance et de la rentabilité.
Valeurs associées
|4,5350 EUR
|Euronext Paris
|-2,26%
A lire aussi
-
Une attachée de presse belge a annoncé jeudi sur RTL avoir porté plainte contre Patrick Bruel, dénonçant une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Karine Viseur, qui avait déjà témoigné dans la presse ... Lire la suite
-
(Actualisé avec réaction d'Edenred, cours en Bourse) L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national ... Lire la suite
-
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 36 euros contre 24 euros. * SOITEC SOIT.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Mort d'un soldat israélien dans le sud du Liban "Le sergent-chef Ouri Grinberg, 21 ans (...) est tombé au combat dans le sud du Liban" annonce le communiqué de l'armée. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer