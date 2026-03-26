 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Memscap dévoile des résultats annuels mitigés
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:09

Memscap a publié ses comptes 2025 marqués par une baisse des revenus et du bénéfice. L'an passé, le spécialiste des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,32%, à 11,987 millions d'euros, ou en baisse de 1,3% en dollar, sachant que les ventes dans la devise américaine représentent 75% du total du groupe. Ce repli est lié aux activités médicales du groupe, qui ont été affectées par la baisse des commandes de deux clients majeurs historiques.

De son côté, la marge brute s'est affaissée de 1,27%, à 4,958 MEUR, mais le taux de marge brute annuel a augmenté en passant de 39,7 à 41,4% du chiffre d'affaires consolidé. Le résultat opérationnel a fondu de 14,59%, à 1,001 MEUR, tandis que le bénéfice net de l'ensemble consolidé est passé de 1,374 MEUR à 894 000 EUR.

Memscap proposera le versement d'un dividende de 0,066 EUR par action.

Dans ses commentaires, la société estime que les performances de l'exercice confirment son projet axé sur une croissance rentable. L'activité aéronautique devient le moteur clé de la performance et de la rentabilité.

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
4,5350 EUR Euronext Paris -2,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'acteur et chanteur Patrick Bruel à Paris, le 10 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Une femme annonce avoir porté plainte contre Patrick Bruel pour une agression sexuelle en Belgique
    information fournie par AFP 26.03.2026 09:27 

    Une attachée de presse belge a annoncé jeudi sur RTL avoir porté plainte contre Patrick Bruel, dénonçant une agression sexuelle qui se serait produite en 2010 dans les locaux des médias publics belges, la RTBF. Karine Viseur, qui avait déjà témoigné dans la presse ... Lire la suite

  • Carte restaurant Edenred (Crédit: / Edenred)
    Edenred visé par une enquête de l'autorité italienne de la concurrence
    information fournie par Reuters 26.03.2026 09:27 

    (Actualisé avec réaction d'Edenred, cours en Bourse) L'autorité italienne de la concurrence (AGMC) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête sur Edenred EDEN.PA et sa filiale Edenred Italia S.R.L., liée à un éventuel abus de position dominante sur le marché national ... Lire la suite

  • Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : STMicro, Soitec, Ipsen
    information fournie par Reuters 26.03.2026 09:26 

    * STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et relève son objectif de cours à 36 euros contre 24 euros. * SOITEC SOIT.PA - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération ... Lire la suite

  • Une femme tient une photo du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, et un drapeau national sur la place Enghelab à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 09:15 

    Voici les derniers développements liés à la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Mort d'un soldat israélien dans le sud du Liban "Le sergent-chef Ouri Grinberg, 21 ans (...) est tombé au combat dans le sud du Liban" annonce le communiqué de l'armée. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank