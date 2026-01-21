Memscap confirme son éligibilité au PEA-PME

Grenoble (France) – 21 janvier 2026 – 18:30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’avionique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), confirme respecter le critère d'éligibilité* au plan d'épargne en actions PEA-PME destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire de l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.



Les actions MEMSCAP pourront en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l’investissement dans les petites et moyennes valeurs.



* Conformément aux dispositions de l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, est éligible au PEA-PME une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice.