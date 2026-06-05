Memscap - Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 4 juin 2026

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui que son assemblée générale ordinaire annuelle s’est tenue le 4 juin 2026 à 17 heures au 13 rue du Mail, Paris (75002) - France.



Réunis en assemblée générale ordinaire annuelle le 4 juin 2026, les actionnaires de la société MEMSCAP, S.A. ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation.





Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 1 915 069 actions, soit 25,20% des actions ayant le droit de vote et 3 019 585 voix, soit 34,41% du nombre total des droits de vote.