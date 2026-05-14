Memscap - Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 juin 2026

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 juin 2026.



L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS) se tiendra le 4 juin 2026 à 17 heures, à l’adresse suivante : 13 rue du Mail, 75002 Paris.



L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 avril 2026 (bulletin n° 51). Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.



Il est rappelé que, conformément à cet avis de réunion, l’assemblée générale ordinaire annuelle devait initialement se tenir dans les locaux de la Société situés à Bernin (38190), Parc Activillage des Fontaines. Le lieu de tenue de cette assemblée générale a été modifié et est désormais fixé à l’adresse suivante : 13 rue du Mail, 75002 Paris.



Les documents relatifs à cette assemblée peuvent être consultés sur le site internet de MEMSCAP (www.memscap.com) dans la rubrique « Assemblées générales » de la partie « Investisseurs ».