Memscap - Calendrier financier
MEMSCAP : CALENDRIER FINANCIER


Grenoble (France) – 30 janvier 2026 – 18:30.

MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’avionique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce ce jour son calendrier financier relatif aux exercices 2025 et 2026.

A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), pour les marchés de l’avionique et du médical. MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques. MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d’informations, consultez le site www.memscap.com.

Pour plus d’informations, contactez :

Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél. : +33 (0) 4 76 92 85 00

