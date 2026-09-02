Memscap : Bilan toujours solide et FCF en hausse

Publication des résultats S1 2026

Memscap a publié ses comptes semestriels, qui confirment les agrégats de résultats déjà commentés (CA 6,9 M€ +12,8% y/y, RO 0,5 M€ -4,3%, RN 0,6 M€ +53%). Pour rappel, la hausse du résultat net est quasi intégralement d'origine financière (+210 K€ de gains de change), le résultat opérationnel est ressorti en léger repli à 511 K€ sous la pression du change sur la marge brute (39,4%, -240 bps). Cette publication complète des comptes ajoute la lecture bilancielle et de trésorerie, sur laquelle nous concentrons l'analyse.

Un bilan toujours très solide

Les capitaux propres progressent à 19,4 M€ malgré le versement du premier dividende de l'histoire du groupe (0,5 M€), et l'endettement financier demeure quasi inexistant, la dette étant essentiellement locative (4,8 M€ IFRS 16). Les liquidités disponibles ressortent à 5,7 M€ (vs 6,0 M€ fin 2025), périmètre qui inclut la trésorerie active et les placements financiers.

Webinaire investisseurs :

Le webinaire investisseurs a précisé le calendrier et le poids des relais de croissance aéronautiques :

Contrôle moteur (Meggitt) : contrat de 12 ans (minimum) sécurisant un peu plus de 5 M€ de CA, avec clause take-or-pay (environ 400-500 K€/an) démarrant en 2028, année du vrai passage en production. Memscap a livré l'intégralité des jalons, le client qualifie désormais son EMU sur les moteurs Rolls-Royce équipant Airbus et Boeing. Dans l'intervalle, Meggitt versera 200 K€/an pour maintenir la disponibilité. Pas d'exclusivité.

· Systèmes fluidiques (Parker Hannifin) : dernier segment de l'avion où Memscap était absent. Jalons DR1 (déc. 2025) et DR2 (T2 2026) franchis, 15 prototypes attendus en octobre. Un nouveau contrat qui se rajoute et conforte la très forte visibilité du groupe.

· Communications optiques : retour à une production optimale visé au T4 2026 après la transition fabless (US è Europe), avec de fortes croissances attendues ensuite sur une demande décrite comme intacte (data centers, HPC).

· Médical : le rebond du T2 (+79%) s'est matérialisé sans le client majeur de la filtration sanguine ni les solutions implantables. Un signal encourageant sur la profondeur de la reprise IBP.

Perspectives & estimations

Memscap confirme ses trois principaux moteurs de développement pour 2026 : 1/ la résilience de l'activité Aéronautique, 2/ la montée en puissance du Médical et 3/ le redémarrage attendu des Communications optiques une fois la transition industrielle achevée.

La récente appréciation des comparables boursiers et la mise à jour des hypothèses de notre modèle nous conduit à relever notre objectif de cours à 7,1 € (vs 6,0 €). Memscap coche les cases de la small cap de qualité : des produits à haute valeur ajoutée, des relais de croissance importants sur des marchés porteurs et stratégiques, de fortes barrières à l'entrée technologiques et commerciales, un bilan très solide et un modèle économique dont la rentabilité est démontrée.

Recommandation

Suite à ce communiqué et à la hausse des comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 7,1 € (vs 6,0 € précédemment), soit un upside +45%.