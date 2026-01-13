 Aller au contenu principal
Memscap - Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial
information fournie par Boursorama CP 13/01/2026 à 18:30

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



Grenoble (France) - 13 janvier 2026 - 18:30


Au titre du contrat de liquidité confié par la société MEMSCAP au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 750 titres
- 19 950,03 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

- 81 823 titres à l’achat pour un montant de 327 084,35 €
- 81 023 titres à la vente pour un montant de 326 120,09 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

- 968 transactions à l’achat
- 920 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 445 titres
- 20 216,11 €


A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l’aéronautique et du médical. MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques. Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com
MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris (Euronext Paris – Libellé : Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

Contacts
Yann Cousinet
Directeur administratif et financier
Tél. : +33 (0) 4 76 92 85 00
yann.cousinet@memscap.com

