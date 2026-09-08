Memscap annule plus de 105 000 actions

Memscap, spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS), annonce que son conseil d'administration, réuni le 7 septembre, a décidé de procéder à une réduction du capital social par voie d'annulation de 105 483 actions autodétenues, représentant 1,37% du capital de la société avant annulation.

Les actions ainsi annulées avaient été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en oeuvre par le conseil d'administration le 2 décembre 2024. A l'issue de cette annulation, le capital social de Memscap sera composé de 7 601 419 actions ordinaires.

La réalisation définitive de la réduction de capital interviendra à l'issue du délai d'opposition des créanciers ou, en cas d'opposition, après qu'il aura été statué sur celle-ci dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

"A partir de l'exercice 2023, le profil financier de Memscap s'est profondément transformé, avec un modèle de développement fondé sur la rentabilité, la génération de trésorerie et une structure financière solide", met en avant son PDG, Jean-Michel Karam.

"Le programme de rachat d'actions, puis l'annulation des titres ainsi acquis, tout comme le versement au premier semestre 2026 du premier dividende de l'histoire de Memscap, sont aujourd'hui les fruits de cette stratégie et de cette transformation", poursuit-il.