Memscap - 3ème trimestre 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS EN LEGER RECUL DE 2,0% APRES UNE CROISSANCE DE 52,3% EN 2023
DYNAMIQUE COMMERCIALE FORTE AYANT PERMIS D’ATTENUER LES EFFETS DE DECALAGE
FORTE VISIBILITE ET CARNET DE COMMANDES SOLIDE EN AERONAUTIQUE POUR L'ANNEE 2025
CONFIRMATION DU MODELE DE RENTABILITE PERENNE
VALIDATION DES AVANCEES TECHNIQUES RELATIVES AU PROGRAMME "CONTROLE MOTEUR" CONFORTANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE DU PLAN 4C 2026
CAP SUR 2025 !
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS
LUNDI 28 OCTOBRE A 18H00
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