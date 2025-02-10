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MÉMOIRE CORRIGÉ-L'avocat de Musk, Marc Toberoff Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk offre plus de 97 milliards de dollars pour racheter tous les actifs d'Openai
information fournie par Reuters 10/02/2025 à 22:47

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la source)

MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK

* MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK: UN CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK OFFRE PLUS DE 97 MILLIARDS DE DOLLARS POUR ACHETER TOUS LES ACTIFS D'OPENAI

* MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK: "LE GROUPE DIRIGÉ PAR ELON MUSK VISE À RÉTABLIR OPENAI EN TANT QUE FORCE DU BIEN, AXÉE SUR LA SÉCURITÉ ET LES LOGICIELS LIBRES"

* MARC TOBEROFF: CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK, COMPRENANT X.AI CORP., BARON CAPITAL, VALOR MANAGEMENT, ALTREIDES MANAGEMENT

* MARC TOBEROFF: CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK, COMPRENANT VY FUND III, L.P., EMANUEL CAPITAL MANAGEMENT, LLC, EIGHT PARTNERS VC, LLC

Plus d'informations sur la société: MSFT.O

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