MÉMOIRE CORRIGÉ-L'avocat de Musk, Marc Toberoff Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk offre plus de 97 milliards de dollars pour racheter tous les actifs d'Openai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK
* MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK: UN CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK OFFRE PLUS DE 97 MILLIARDS DE DOLLARS POUR ACHETER TOUS LES ACTIFS D'OPENAI
* MARC TOBEROFF, AVOCAT DE MUSK: "LE GROUPE DIRIGÉ PAR ELON MUSK VISE À RÉTABLIR OPENAI EN TANT QUE FORCE DU BIEN, AXÉE SUR LA SÉCURITÉ ET LES LOGICIELS LIBRES"
* MARC TOBEROFF: CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK, COMPRENANT X.AI CORP., BARON CAPITAL, VALOR MANAGEMENT, ALTREIDES MANAGEMENT
* MARC TOBEROFF: CONSORTIUM D'INVESTISSEURS DIRIGÉ PAR ELON MUSK, COMPRENANT VY FUND III, L.P., EMANUEL CAPITAL MANAGEMENT, LLC, EIGHT PARTNERS VC, LLC
Plus d'informations sur la société: MSFT.O
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