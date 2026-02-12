MÉMOIRE CORRIGÉ-L'ASIC australienne impose des conditions de licence à l'unité Corpay à la suite de manquements en matière de conformité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction de la source: Australia's ASIC, from Corpay Inc)
L'ASIC australienne:
* L'ASIC IMPOSE DES CONDITIONS DE LICENCE À UNE FILIALE DE CORPAY À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ
* CONDITIONS DE LICENCE IMPOSÉES À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DÉRIVÉS SUR DEVISES
* CAMBRIDGE MERCANTILE (AUSTRALIA) A CONSENTI À L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES.
Plus d'informations sur la société: CPAY.N
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer