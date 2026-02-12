 Aller au contenu principal
MÉMOIRE CORRIGÉ-L'ASIC australienne impose des conditions de licence à l'unité Corpay à la suite de manquements en matière de conformité
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 04:21

(Correction de la source: Australia's ASIC, from Corpay Inc)

L'ASIC australienne:

* L'ASIC IMPOSE DES CONDITIONS DE LICENCE À UNE FILIALE DE CORPAY À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ

* CONDITIONS DE LICENCE IMPOSÉES À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DÉRIVÉS SUR DEVISES

* CAMBRIDGE MERCANTILE (AUSTRALIA) A CONSENTI À L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES.

