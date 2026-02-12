MÉMOIRE CORRIGÉ-L'ASIC australienne impose des conditions de licence à l'unité Corpay à la suite de manquements en matière de conformité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la source: Australia's ASIC, from Corpay Inc)

L'ASIC australienne:

* L'ASIC IMPOSE DES CONDITIONS DE LICENCE À UNE FILIALE DE CORPAY À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ

* CONDITIONS DE LICENCE IMPOSÉES À LA SUITE DE MANQUEMENTS À LA CONFORMITÉ DANS LE DOMAINE DES PRODUITS DÉRIVÉS SUR DEVISES

* CAMBRIDGE MERCANTILE (AUSTRALIA) A CONSENTI À L'IMPOSITION DE CONDITIONS DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRES.

