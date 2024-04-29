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MÉMOIRE CORRIGÉ-ADQ : le gouvernement d'Abu Dhabi (et non des Émirats arabes unis) a apporté un capital de 287 milliards d'AED au groupe
information fournie par Reuters 29/04/2024 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige en gouvernement d'Abu Dhabi et non en gouvernement des Émirats arabes unis)

LE FONDS SOUVERAIN D'ABU DHABI ADQ:

* LE GOUVERNEMENT D'ABU DHABI (ET NON UAE) A APPORTÉ AU GROUPE UN CAPITAL DE 287 MILLIARDS D'AED, PRINCIPALEMENT SOUS LA FORME DE PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES ET D'ACTIFS DE PRÊT.

* LE GOUVERNEMENT D'ABU DHABI (NOT UAE) A APPORTÉ 144 MILLIARDS D'AED SOUS LA FORME D'UN FINANCEMENT PERMETTANT À L'ADQ DE PRENDRE DES PARTICIPATIONS DANS DIVERSES ENTITÉS.

* LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES PARTENARIATS D'INVESTISSEMENT SOUVERAINS DE L'ADQ ONT GÉNÉRALEMENT ÉTÉ FINANCÉS PAR LE GOUVERNEMENT.

* L'ADQ A PAYÉ OU DÉCLARÉ DES DIVIDENDES AU GOUVERNEMENT POUR UN MONTANT DE 4 MILLIARDS D'AED EN 2023, 4,102 MILLIARDS D'AED EN 2022 ET 8,118 MILLIARDS D'AED EN 2021.

* SOUS RÉSERVE DE L'APPROBATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, L'ADQ PRÉVOIT DE CONTINUER À DÉCLARER ET À PAYER DES DIVIDENDES À L'AVENIR, MAIS N'A PAS ACTUELLEMENT DE POLITIQUE OFFICIELLE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES.

* LE NOUVEAU RÉGIME DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AUX ÉMIRATS ARABES UNIS AURA UN IMPACT SUR LES ÉTATS FINANCIERS DU GROUPE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2024, À MOINS QUE L'ADQ OU L'UNE DE SES FILIALES AUX ÉMIRATS ARABES UNIS N'EN SOIT SPÉCIFIQUEMENT EXEMPTÉE PAR UNE DÉCISION DU CABINET.

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