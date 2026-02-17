Melius Research relève Chevron à "acheter" en raison du potentiel d'exploration et de l'impulsion du Venezuela

17 février - ** Melius Research relève la note de la major pétrolière Chevron CVX.N à "acheter" et fixe l'objectif de prix à 205 dollars

** Le nouveau PT représente une hausse de 12,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que plusieurs zones d'exploration de CVX pourraient offrir un potentiel à l'échelle mondiale, y compris son retour dans le bassin de Syrte en Libye après 15 ans et des perspectives dans le bassin d'Orange en Namibie, en Guinée-Bissau, en Égypte et dans la Méditerranée orientale riche en gaz

** "CVX se recentre sur l'intensification de l'activité d'exploration, en adoptant une approche équilibrée entre les zones matures et les zones pionnières à fort impact", a déclaré Melius Research

** La société de courtage ajoute que l'entreprise est la mieux positionnée au Venezuela

** Le changement de politique au Venezuela crée une croissance tangible pour CVX; les actifs de sa coentreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sont en train de monter en puissance après des années de déclin dû aux sanctions, avec une production qui devrait encore augmenter et soutenir le système de raffinage de Chevron, selon Melius Research

** 17 des 28 sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat", 10 comme un "maintien" et 1 comme une "vente", la prévision médiane est de 180 $ - données LSEG

** En 2025, CVX était en hausse de 3,9%