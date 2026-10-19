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Melius prévoit une nouvelle hausse du cours de l'action Apple avant la publication des résultats
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 15:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre -

** Melius Research reste optimiste quant à la stratégie à long terme de John Ternus, directeur général d'Apple AAPL.O , concernant HomeView, les appareils portables et les services

** La société de courtage estime que les services pourraient bénéficier à terme des offres Siri haut de gamme, tandis qu'AAPL dispose également d'un potentiel d'expansion sur le marché des serveurs

** Melius maintient sa recommandation "Achat" et son objectif de cours à 370 dollars, ce qui représente une marge de hausse de 7,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, à 343,46 dollars

** Melius prévoit le lancement de nouveaux Mac, notamment un ordinateur portable à écran tactile, et entrevoit un potentiel de hausse à long terme grâce à Duo et à un iPhone repensé pour l’anniversaire de 2027

** "Avec la nomination de Steve Smith au poste de directeur des fusions-acquisitions, nous nous attendons également à ce qu’AAPL se montre plus active dans les fusions-acquisitions complémentaires, ce qui pourrait contribuer à accélérer le rythme des innovations", ajoute-t-il

** Melius indique que les puces propriétaires d’AAPL et son architecture de mémoire unifiée commencent à démontrer leur valeur, soutenant une demande plus forte pour les Mac et, de plus en plus, pour les iPhone, tout en renforçant le pouvoir de fixation des prix de la société

** La société a franchi la barre des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière en début d’année

** L'action de la société est en légère baisse en pré-ouverture

** Sur 43 courtiers, 26 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 13 "conserver" et 4 "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 332,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 26,3 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 15:23:10.

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