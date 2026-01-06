 Aller au contenu principal
Mélanie Guerrato rejoint Neuflize OBC en tant que directrice générale France
information fournie par AOF 06/01/2026 à 09:37

(AOF) - ABN Amro, groupe bancaire international, et Neuflize OBC, sa banque privée en France, annoncent la nomination de Mélanie Guerrato au poste de country executive France (directrice générale France). Cette nomination fait suite au départ souhaité de Laurent Garret à la fin de l'année. Mélanie Guerrato débute sa carrière en 2007 dans la Banque Commerciale de BNP Paribas. Elle rejoint l'activité Wealth Management en 2014, réalise la fusion de deux agences et dirige l'équipe de banquiers privés.

Elle intègre l'activité Corporate Banking en 2022 pour mener avec les entrepreneurs dirigeants d'ETI, familiales ou cotées, des opérations structurantes.

En 2024, elle est nommée directrice de la région Grand-Est de la Banque commerciale. À ce poste, elle supervise les activités de la banque sur l'ensemble du territoire régional et anime près de 1 000 collaborateurs. Elle œuvre au développement économique des territoires en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

