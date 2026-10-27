Meituan lance une émission d'obligations « dim sum » d'une valeur de 1,2 milliard de dollars après avoir enregistré des commandes dépassant les 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant les montants de lancement, les échéances et l'état d'avancement des opérations dans le premier paragraphe et aux points 1, 3 et 8)

par Yantoultra Ngui et Scott Murdoch

La société chinoise de livraison de repas Meituan 3690.HK a lancé une émission obligataire offshore en yuan à deux tranches d’un montant total de 8 milliards de yuans (1,2 milliard de dollars), comprenant une tranche à cinq ans de 4,5 milliards de yuans et une tranche à dix ans de 3,5 milliards de yuans, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

* La société a lancé la tranche à cinq ans à un taux de 2,50 % et la tranche à dix ans à 3,10 %, après avoir resserré ses fourchettes de prix initiales, qui s’établissaient respectivement autour de 2,90 % et 3,60 %. Les ordres combinés avaient dépassé les 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars) avant le lancement

* Meituan prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour refinancer sa dette offshore existante et pour les besoins généraux de l’entreprise

* Reuters a rapporté lundi que Meituan visait à lever environ 7 milliards de yuans grâce à cette opération. Le montant final de l'opération, fixé à 8 milliards de yuans, est donc supérieur à cet objectif

* Meituan n’a pas répondu mardi à la demande de commentaires de Reuters

* Meituan est redevenu rentable au deuxième trimestre, après avoir traversé une année difficile marquée par une concurrence acharnée, alimentée par des subventions, sur le marché chinois de la livraison

* Ces obligations constituent une dette senior non garantie, ce qui signifie qu’elles ne sont pas adossées à des actifs spécifiques

* Ces obligations devraient se voir attribuer la note “Baa1” par Moody’s et la note “BBB+” par S&P Global Ratings et Fitch. Les trois agences de notation ont une perspective négative sur les notes d’émetteur de Meituan

* La tranche à cinq ans arrivera à échéance le 3 novembre 2031, tandis que la tranche à dix ans arrivera à échéance le 3 novembre 2036.

* CITIC Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, la China Construction Bank, l'ICBC, la Bank of Communications et HSBC figurent parmi les banques chefs de file de l'opération

(1 dollar = 6,6680 yuans renminbi)