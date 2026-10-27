 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meituan lance une émission d'obligations « dim sum » d'une valeur de 1,2 milliard de dollars après avoir enregistré des commandes dépassant les 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 14:52

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour concernant les montants de lancement, les échéances et l'état d'avancement des opérations dans le premier paragraphe et aux points 1, 3 et 8)

par Yantoultra Ngui et Scott Murdoch

La société chinoise de livraison de repas Meituan 3690.HK a lancé une émission obligataire offshore en yuan à deux tranches d’un montant total de 8 milliards de yuans (1,2 milliard de dollars), comprenant une tranche à cinq ans de 4,5 milliards de yuans et une tranche à dix ans de 3,5 milliards de yuans, selon une fiche de conditions consultée par Reuters.

* La société a lancé la tranche à cinq ans à un taux de 2,50 % et la tranche à dix ans à 3,10 %, après avoir resserré ses fourchettes de prix initiales, qui s’établissaient respectivement autour de 2,90 % et 3,60 %. Les ordres combinés avaient dépassé les 20 milliards de yuans (3 milliards de dollars) avant le lancement

* Meituan prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour refinancer sa dette offshore existante et pour les besoins généraux de l’entreprise

* Reuters a rapporté lundi que Meituan visait à lever environ 7 milliards de yuans grâce à cette opération. Le montant final de l'opération, fixé à 8 milliards de yuans, est donc supérieur à cet objectif

* Meituan n’a pas répondu mardi à la demande de commentaires de Reuters

* Meituan est redevenu rentable au deuxième trimestre, après avoir traversé une année difficile marquée par une concurrence acharnée, alimentée par des subventions, sur le marché chinois de la livraison

* Ces obligations constituent une dette senior non garantie, ce qui signifie qu’elles ne sont pas adossées à des actifs spécifiques

* Ces obligations devraient se voir attribuer la note “Baa1” par Moody’s et la note “BBB+” par S&P Global Ratings et Fitch. Les trois agences de notation ont une perspective négative sur les notes d’émetteur de Meituan

* La tranche à cinq ans arrivera à échéance le 3 novembre 2031, tandis que la tranche à dix ans arrivera à échéance le 3 novembre 2036.

* CITIC Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, la China Construction Bank, l'ICBC, la Bank of Communications et HSBC figurent parmi les banques chefs de file de l'opération

(1 dollar = 6,6680 yuans renminbi)

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
911,365 USD NYSE +2,01%
HSBC HLDG
1 291,500 GBX LSE -5,41%
MEITUAN RG-B
8,170 EUR Tradegate -2,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 14:52:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,98 -1,00%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank