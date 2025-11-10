MeiraGTx bondit grâce à une collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société de thérapie génique MeiraGTx Holdings MGTX.O augmentent de 11,5 % à 9,44 $ avant bourse

** La société annonce une collaboration stratégique avec Eli Lilly LLY.N pour développer des thérapies géniques pour les maladies oculaires

** Lilly obtient les droits mondiaux exclusifs sur le programme de thérapie génique de MeiraGTx ciblant LCA4, une maladie oculaire héréditaire rare causée par une déficience du gène AIPL1

** MeiraGTx recevra un paiement initial de 75 millions de dollars et sera éligible pour recevoir plus de 400 millions de dollars en paiements d'étape

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 39,1% depuis le début de l'année