MeiraGTx bondit grâce à une collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 novembre - ** Les actions de la société de thérapie génique MeiraGTx Holdings MGTX.O augmentent de 11,5 % à 9,44 $ avant bourse
** La société annonce une collaboration stratégique avec Eli Lilly LLY.N pour développer des thérapies géniques pour les maladies oculaires
** Lilly obtient les droits mondiaux exclusifs sur le programme de thérapie génique de MeiraGTx ciblant LCA4, une maladie oculaire héréditaire rare causée par une déficience du gène AIPL1
** MeiraGTx recevra un paiement initial de 75 millions de dollars et sera éligible pour recevoir plus de 400 millions de dollars en paiements d'étape
** A la dernière clôture, l'action a progressé de 39,1% depuis le début de l'année
