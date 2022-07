Mégatendances : quatre thèmes d’investissement d’avenir

(Crédits photo : ODDO BHF)

Les mégatendances sont des tendances structurelles de la société qui se développent indépendamment des cycles économiques et qui affectent le modèle d'affaires des entreprises. Les experts de ODDO BHF Asset Management en ont identifié quatre, qui selon eux, sont sources d'opportunités pour les années à venir.

Ces dernières années ont été marquées par un fort appétit des investisseurs pour les fonds actions mondiales thématiques, cherchant ainsi à participer aux tendances structurelles de long terme que connait la société. Ces mégatendances se développent indépendamment des cycles économiques et affectent le modèle d'affaires des entreprises. Les experts en investissement de ODDO BHF Asset Management ont identifié quatre mégatendances, qui selon eux, sont sources d'opportunités pour les années à venir.

La transition écologique

Le changement climatique est l‘un des plus grands défis du XXIème siècle. En effet, le monde est sur une trajectoire de réchauffement de +2,1 à +2,4°C, bien au-delà de la limite de 1,5°C fixée par l'Accord de Paris. Il est encore temps de lever des capitaux dans de nombreux domaines pour accompagner la transition écologique, notamment les secteurs de la production d‘énergie durable, de l'augmentation de l‘efficacité énergétique par exemple dans les bâtiments, de la mobilité durable et de la conservation des ressources naturelles.

L‘intelligence artificielle

L‘intelligence artificielle (IA) fait maintenant partie de notre vie quotidienne : les algorithmes de recherche de Google nous permettent de nous orienter sur internet ; Alexa et Siri nous assistent avec des instructions vocales ; de nouveaux films et musiques sont suggérés par Netflix ou Spotify en fonction de nos goûts. Elle s'étend à de nombreux secteurs : par exemple dans le domaine de la santé, l'IA permet une médecine et des traitements plus personnalisés. L'IA, technologie clé, ouvre donc des opportunités d‘investissement, selon nous, dans de nombreux pans d'activité, bien au-delà du seul secteur de la technologie.

La révolution financière

Les prestataires de services financiers sont challengés dans tous leurs domaines d‘activité clés (financement, épargne, paiements et assurance). L‘utilisation de technologies innovantes telles que la blockchain, l'émergence et la concurrence de nouveaux prestataires spécialisés, l‘explosion des moyens de paiement mobiles et l'engouement pour les actifs numériques ne sont que quelques-uns des grands bouleversements qui façonnent le secteur. Selon notre analyse, tant les Fintechs que les acteurs bien établis qui embrassent ces changements peuvent constituer pour les investisseurs de potentielles opportunités à saisir.

L‘avenir de l‘alimentation

La façon dont les aliments sont produits, distribués et consommés est également bouleversée. L'enjeu est de taille : pour nourrir une population mondiale croissante, la production alimentaire doit augmenter de 60 % d‘ici à 2050. Mais les aliments doivent aussi être cultivés dans le respect de l‘environnement et être moins gaspillés. Le changement vient aussi des habitudes alimentaires qui évoluent dans les pays industrialisés : on y accorde plus d‘attention à la santé, les régimes végétaliens ou végétariens sont en vogue et les entreprises qui produisent des substituts de viande sont par exemple en pleine croissance. Selon notre analyse, la mégatendance nutritionnelle est une source d'opportunités tout au long de la chaîne de valeur du système alimentaire.

Juin 2022

am.oddo-bhf.com