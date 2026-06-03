Megaport conclut quatre accords dans le domaine de l'IA et prévoit de lever 594 millions de dollars pour développer une plateforme cloud d'inférence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Megaport remporte des commandes d'une valeur de 458,9 millions de dollars australiens

* Ces contrats nécessitent environ 369,5 millions de dollars australiens d'investissements

* Suspension de la cotation des actions jusqu'au 5 juin

(Ajout de citations d'analystes aux paragraphes 3 et 8, et de contexte au paragraphe 2) par Rajasik Mukherjee

La société australienne Megaport MP1.AX a annoncé mercredi avoir décroché quatre nouveaux contrats d'infrastructure IA d'une valeur de 458,9 millions de dollars australiens et qu'elle allait lever 827,3 millions de dollars australiens (594 millions de dollars) pour construire un cloud d'inférence afin de tirer parti de la demande croissante en installations liées à l'IA.

Ces accords soulignent la course effrénée que se livrent les fournisseurs d’infrastructures pour s’approprier une part du marché en plein essor du calcul IA, alors que les entreprises de tous les secteurs se bousculent pour s’assurer l’accès à la capacité GPU limitée nécessaire pour faire fonctionner des modèles d’IA de plus en plus complexes.

“Megaport se positionne comme un acteur de premier plan dans la ruée vers l’or de l’IA, tirant parti de la prochaine vague de développement d’infrastructures d’IA”, a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez Vantage Markets.

Ces quatre contrats, tous conclus avec des fournisseurs de technologies basés aux États-Unis et exploitant des applications d'IA, devraient démarrer au cours du premier semestre 2027 et nécessiteront près de 369,5 millions de dollars australiens d'investissements, principalement pour des GPU Nvidia NVDA.O haute performance, ainsi que pour des infrastructures de réseau et de stockage.

Megaport a annoncé la mise en place d’un cloud d’inférence IA distribué à l’échelle mondiale, s’appuyant sur un pool de GPU à la demande soutenu par un investissement de 350 millions de dollars australiens, qui sera proposé aux entreprises via des modèles de tarification contractuels et basés sur la consommation.

Cette initiative marque une avancée majeure dans la stratégie de Megaport en matière d'infrastructure d'IA, l'entreprise pariant sur une forte augmentation de la demande en calcul basé sur les GPU à mesure que l'adoption de l'IA par les entreprises passe de l'entraînement de modèles à des charges de travail d'inférence sensibles à la latence.

La société, qui utilise des puces de Nvidia et d'AMD

AMD.O , a déclaré que son réseau de plus de 1 100 centres de données répartis dans 31 pays la place en position de force pour fournir des capacités de calcul IA plus proches des utilisateurs finaux, en résolvant les principaux goulots d'étranglement tels que l'alimentation électrique, la connectivité et l'accès à des GPU haute performance.

“Le pool de GPU pourrait permettre à Megaport de remonter dans la chaîne de valeur, passant de la simple connexion de centres de données et de plateformes cloud à l’aide apportée aux entreprises pour accéder à la puissance de calcul nécessaire au déploiement de l’IA à grande échelle”, a déclaré Mme Chen.

Dans le cadre de l'offre de droits de souscription de 827,3 millions de dollars australiens, Megaport émettra des actions au prix de 14,30 dollars australiens chacune, ce qui représente une décote de 13,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action le 1er juin. Les actions de la société ont fait l'objet d'une suspension de cotation jusqu'au 5 juin.

Megaport a également resserré ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 307 et 315 millions de dollars australiens, reflétant la forte dynamique de son activité réseau. Ses prévisions précédentes se situaient entre 302 et 317 millions de dollars australiens.

(1 $ = 1,3933 dollar australien)