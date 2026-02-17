 Aller au contenu principal
Medtronic voit son bénéfice par action dilué dépasser les attentes
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:52

Au troisième trimestre clos le 23 janvier dernier, le chiffre d'affaires de Medtronic a augmenté de 8,7%, ou de 6% en organique, à 9 milliards de dollars.

Parallèlement, le spécialiste mondial des technologies de santé a vu son bénéfice par action dilué s'établir à 1,36 dollar, là où All Invest Securities tablait sur 1,34 dollar.

Pour l'exercice 2026, la société a confirmé ses objectifs et table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 5,5%, un bénéfice par action dilué entre 5,62 et 5,66 dollars. Elle précise que ces objectifs incluent un impact potentiel des tarifs douaniers d'environ 185 millions de dollars.

