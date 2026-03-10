 Aller au contenu principal
Medtronic se renforce dans le domaine neurovasculaire avec Scientia
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 13:47

Medtronic annonce un accord définitif pour acquérir Scientia Vascular, une entreprise dotée de technologies critiques et innovantes dans l'ensemble du portefeuille neurovasculaire, qui lui permettra de se renforcer dans le traitement de l'AVC.

Société non cotée opérant à Salt Lake City et comptant environ 310 employés, Scientia a développé des produits d'accès de premier ordre qui permettent une plus grande simplicité et un meilleur accès pour les médecins traitant des affections neurovasculaires complexes.

Son portefeuille de fils guides et de cathéters peut être aisément intégré à la suite existante de produits neurovasculaires de Medtronic, renforçant ainsi la capacité de l'entreprise à accompagner les médecins tout au long du flux de travail procédural.

"Dans le traitement de l'AVC, chaque seconde compte : à chaque seconde de circulation sanguine restreinte, le cerveau perd des millions de cellules cérébrales. Aujourd'hui, l'AVC est la 3e cause de décès et de handicap dans le monde", souligne Medtronic.

Cette acquisition est valorisée à 550 MUSD, sous réserve d'ajustements habituels, avec des compléments de prix (" earn-out ") potentiels non divulgués et des jalons après la réalisation de la transaction.

L'opération devrait être conclue au 1er semestre de l'exercice 2027, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions usuelles. Elle devrait avoir un effet dilutif minimal sur le BPA ajusté de Medtronic en 2027, puis devenir relutive par la suite.

